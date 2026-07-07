Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Pangan Minta Sektor Lain Percepat Implementasi Perdagangan Karbon

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |12:18 WIB
Menko Pangan Minta Sektor Lain Percepat Implementasi Perdagangan Karbon
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Soal Perdagangan Karbon. (Foto :Okezone.com/Kemenko Pangan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai Kementerian Kehutanan menjadi salah satu kementerian yang paling cepat menerjemahkan kebijakan pemerintah terkait nilai ekonomi karbon ke dalam regulasi operasional.

Oleh karena itu, Zulhas meminta sektor lain mengikuti langkah cepat Kementerian Kehutanan dalam mengimplementasikan perdagangan karbon di Indonesia.

"Saya sungguh berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian Kehutanan yang bergerak cepat menerjemahkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon ke dalam regulasi operasionalnya," ujar Zulhas, Selasa (7/7/2026).

Ia mengatakan peluncuran perdagangan karbon sektor kehutanan menjadi tonggak penting dalam implementasi kebijakan iklim nasional. Menurutnya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan karbon telah memiliki landasan regulasi yang kuat dan siap dijalankan.

Zulhas menambahkan, terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Mekanisme Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan perdagangan karbon. Regulasi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon di sektor kehutanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227918//karbon-MOAd_large.png
Sistem Perdagangan Karbon Terkoneksi Global, Potensi Transaksi Capai Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226819//hutan-vHLU_large.jpg
Tak Hanya Kayu, Jasa Lingkungan hingga Karbon Jadi Peluang Baru Ekonomi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/278/3222693//efisiensi-eByx_large.jpg
MDLA Efisiensi Logistik dengan Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222332//zulhas-v08K_large.jpg
Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN Gantikan Dadan, Zulhas: Bukti Presiden Dengar Suara Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220267//presiden_prabowo_subianto-Krfj_large.png
Salah Sebut Desa, Zulhas Diancam "Reshuffle" oleh Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218114//hutan-mh4e_large.jpg
RI Bidik Pasar Karbon Global lewat Kredit Kehutanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement