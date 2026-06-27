Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya Kayu, Jasa Lingkungan hingga Karbon Jadi Peluang Baru Ekonomi Papua

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |10:03 WIB
Tak Hanya Kayu, Jasa Lingkungan hingga Karbon Jadi Peluang Baru Ekonomi Papua
Papua memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor kehutanan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Papua memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pengembangan industri hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, mengatakan transformasi pengelolaan hutan melalui skema Multiusaha Kehutanan (MUK) menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi kehutanan Papua. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya mengandalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan.

"Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan. Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Soewarso, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua sebagai panduan pengembangan sektor kehutanan dalam jangka menengah dan panjang. Roadmap tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri kehutanan sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan.

Selain itu, roadmap juga diarahkan untuk mendorong pembangunan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, memperluas pemanfaatan jasa lingkungan karbon, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kehutanan Papua.

APHI juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan sektor kehutanan, di antaranya membuka akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, menyempurnakan kebijakan penampang kayu olahan guna meningkatkan pemanfaatan berbagai jenis kayu selain merbau, serta menyelaraskan regulasi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Multiusaha Kehutanan.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan pemerintah daerah mendukung pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223789//munas_hipmi-rskE_large.jpg
Munas Hipmi Jadi Momentum Perkuat Kontribusi Papua Bagi Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/278/3222693//efisiensi-eByx_large.jpg
MDLA Efisiensi Logistik dengan Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221668//mama_sinta-eAjN_large.jpg
Tokoh Adat dan Agama Papua Ajak Publik Sikapi Kritis Polemik Film Pesta Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/338/3220360//nobar_film_dokumenter_pesta_babi-ZbIJ_large.jpg
Ratusan Anak Muda Padati Nobar Film Dokumenter Pesta Babi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/340/3220269//paulus_waterpauw-W14o_large.jpeg
Paulus Waterpauw: Papua Harus Dibangun dengan Hati dan Dialog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218114//hutan-mh4e_large.jpg
RI Bidik Pasar Karbon Global lewat Kredit Kehutanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement