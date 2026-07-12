Mentan Siapkan Rp3,2 Triliun untuk Perluas Pertanian Papua

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menambah alokasi anggaran untuk memperluas pembangunan pertanian di Tanah Papua. (Foto: Okezone.com/PU)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menambah alokasi anggaran untuk memperluas pembangunan pertanian di Tanah Papua. Penambahan anggaran tersebut dilakukan seiring keberhasilan pengembangan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang telah meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Mentan menyebut penyesuaian anggaran diperlukan agar pembangunan pertanian dapat menjangkau lebih banyak daerah dengan komoditas yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

“Rakyat Papua sudah menikmati peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Namun, rakyat masih membutuhkan tambahan. Saya sampaikan, tolong usulkan agar kita siapkan anggaran tambahan untuk tahun depan,” kata Mentan Amran, Minggu (12/7/2026).

Selain itu, Mentan Amran menyetujui usulan pembukaan lahan sawah sekitar 250 hektare di Wanam dan memastikan pengerjaannya dimulai tahun ini. Pemerintah juga akan menambah bantuan traktor, membangun jaringan irigasi, serta menerapkan teknologi pertanian modern agar kawasan tersebut menjadi percontohan pengembangan pertanian di Papua.

“Insyaallah selesai tahun ini. Kami yang bertanggung jawab. Nanti kami kirim traktor lagi, irigasi kami bangun, teknologi modern juga kita terapkan di Wanam sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pertanian yang lebih baik,” ujar Mentan Amran.