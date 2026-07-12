Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Siapkan Rp3,2 Triliun untuk Perluas Pertanian Papua

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |21:02 WIB
Mentan Siapkan Rp3,2 Triliun untuk Perluas Pertanian Papua
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menambah alokasi anggaran untuk memperluas pembangunan pertanian di Tanah Papua. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menambah alokasi anggaran untuk memperluas pembangunan pertanian di Tanah Papua. Penambahan anggaran tersebut dilakukan seiring keberhasilan pengembangan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang telah meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Mentan menyebut penyesuaian anggaran diperlukan agar pembangunan pertanian dapat menjangkau lebih banyak daerah dengan komoditas yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

“Rakyat Papua sudah menikmati peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Namun, rakyat masih membutuhkan tambahan. Saya sampaikan, tolong usulkan agar kita siapkan anggaran tambahan untuk tahun depan,” kata Mentan Amran, Minggu (12/7/2026).

Selain itu, Mentan Amran menyetujui usulan pembukaan lahan sawah sekitar 250 hektare di Wanam dan memastikan pengerjaannya dimulai tahun ini. Pemerintah juga akan menambah bantuan traktor, membangun jaringan irigasi, serta menerapkan teknologi pertanian modern agar kawasan tersebut menjadi percontohan pengembangan pertanian di Papua.

“Insyaallah selesai tahun ini. Kami yang bertanggung jawab. Nanti kami kirim traktor lagi, irigasi kami bangun, teknologi modern juga kita terapkan di Wanam sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pertanian yang lebih baik,” ujar Mentan Amran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228223//mentan-BlFu_large.jpg
Petani Merauke Disebut Makin Sejahtera, Mentan Ungkap Sudah Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228217//mentan-Ns2L_large.jpg
Mentan Klaim Pertanian Merauke Kini Setara dengan Jepang dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227381//menko_airlangga-CKfU_large.jpg
RI-Belarusia Jalin Kerja Sama Dagang, Incar Sektor Pertanian hingga Alat Tambang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226961//pupuk-7FVc_large.jpg
Pupuk Subsidi Aman, Produksi Beras Indonesia Naik di Tengah Ancaman Krisis Pangan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226819//hutan-vHLU_large.jpg
Tak Hanya Kayu, Jasa Lingkungan hingga Karbon Jadi Peluang Baru Ekonomi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225234//mentan-qr8w_large.jpg
Mentan Lapor Prabowo: Stok Pangan Aman hingga 10 Bulan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement