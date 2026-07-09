Hashim: AS hingga Jepang Siap Masuk Pasar Karbon RI, Potensi Puluhan Miliar Dolar

Hashim: AS hingga Jepang Siap Masuk Pasar Karbon RI, Potensi Puluhan Miliar Dolar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah optimistis peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia dapat menarik minat investor asing ke pasar karbon nasional.

Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya untuk berpartisipasi dengan potensi investasi bernilai fantasis.

"Banyak. Dari Amerika, dari Inggris, dari Norway, dari Belanda, dari Jepang. Banyak. Itu kalau kita jumlahkan bisa puluhan miliar dolar. Puluhan miliar dolar," kata Hashim usai peluncuran SRUK di Jakarta Pusat pada Kamis (9/7/2026).

Hashim menjelaskan, selama satu setengah tahun terakhir dirinya aktif bertemu dengan berbagai lembaga internasional maupun investor global yang menunjukkan ketertarikan terhadap pengembangan pasar karbon Indonesia.

"Saya sebagai Utusan Khusus kan sering ketemu dengan pihak-pihak luar negeri, lembaga-lembaga internasional termasuk investor-investor internasional yang ingin berpartisipasi dalam pasar karbon di Indonesia," katanya.