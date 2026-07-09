Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hashim: AS hingga Jepang Siap Masuk Pasar Karbon RI, Potensi Puluhan Miliar Dolar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |20:04 WIB
Hashim: AS hingga Jepang Siap Masuk Pasar Karbon RI, Potensi Puluhan Miliar Dolar
Hashim: AS hingga Jepang Siap Masuk Pasar Karbon RI, Potensi Puluhan Miliar Dolar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah optimistis peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia dapat menarik minat investor asing ke pasar karbon nasional.

Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya untuk berpartisipasi dengan potensi investasi bernilai fantasis.

"Banyak. Dari Amerika, dari Inggris, dari Norway, dari Belanda, dari Jepang. Banyak. Itu kalau kita jumlahkan bisa puluhan miliar dolar. Puluhan miliar dolar," kata Hashim usai peluncuran SRUK di Jakarta Pusat pada Kamis (9/7/2026).

Hashim menjelaskan, selama satu setengah tahun terakhir dirinya aktif bertemu dengan berbagai lembaga internasional maupun investor global yang menunjukkan ketertarikan terhadap pengembangan pasar karbon Indonesia.

"Saya sebagai Utusan Khusus kan sering ketemu dengan pihak-pihak luar negeri, lembaga-lembaga internasional termasuk investor-investor internasional yang ingin berpartisipasi dalam pasar karbon di Indonesia," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/455/3229135/kawasan_industri-ZqdQ_large.jpg
Tak Sekadar Cari Lahan, Ekosistem Industri Jadi Pertimbangan Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227740/investasi_di_indonesia-iAvY_large.jpg
Australia Siap Investasi Rp6,2 Triliun di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/622/3225220/ekonomi-oBDT_large.jpg
Perdagangan Berjangka Dinilai Bisa Jadi Alternatif di Tengah Gejolak Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/320/3224296/investasi-Yx6J_large.jpg
RI Percepat Investasi, KEK Gresik Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/455/3221510/prabowo_subianto-uG5n_large.jpg
Dewan Bisnis Jadi Mesin Penggerak Investasi dan Perdagangan RI-Prancis, Hasilkan 4 Kesepakatan Rp62,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218150/investasi-SW4c_large.jpg
Tingkatkan Investasi China Masuk RI, Bisa Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement