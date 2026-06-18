Perdagangan Berjangka Dinilai Bisa Jadi Alternatif di Tengah Gejolak Ekonomi

Perdagangan Berjangka Dinilai Bisa Jadi Alternatif di Tengah Gejolak Ekonomi (Foto: Freepik)

JAKARTA - Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, pemahaman masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi menjadi semakin krusial.

Selain saham dan aset kripto yang sudah lebih dulu populer, perdagangan berjangka (futures trading) perlahan mulai dilirik sebagai alternatif, terutama untuk melindungi nilai aset.

Perdagangan berjangka (futures trading) dinilai mulai dilirik sebagai instrumen investasi alternatif, terutama untuk melindungi nilai aset, di tengah gejolak ekonomi global. Namun, perlu edukasi langsung ke masyarakat untuk meningkatkan literasi dan mitigas risiko di industri ini.

Direktur Utama Dupoin Futures Gunawan mengatakan pemahaman masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi menjadi semakin penting seiring dinamika ekonomi global.

"Selama ini masyarakat lebih banyak mengenal saham dan kripto, sementara perdagangan berjangka belum begitu populer," kata Gunawan dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, perdagangan berjangka dapat menjadi salah satu alternatif instrumen investasi dan lindung nilai atau hedging untuk menjaga nilai aset saat kondisi ekonomi global bergejolak.