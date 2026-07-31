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RI Buka Investasi China di Sektor Agribisnis hingga UMKM

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |12:21 WIB
RI Buka Investasi China di Sektor Agribisnis hingga UMKM
Mendag (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan China sebagai mitra dagang tradisional tertarik memacu nilai tambah hasil komoditas hortikultura asal Nusantara. Hal ini dibidik pemerintah sebagai peluang memperbesar neraca ekspor.

Dalam pertemuan antara Kementerian Perdagangan dan delegasi bisnis belum lama ini, Budi membeberkan pebisnis China bakal berinvestasi di sektor hortikultura. Investasi difokuskan pada pengembangan rantai pasok komoditas hortikultura premium, khususnya durian, alpukat, manggis, dan buah naga merah.

Investasi juga menyasar pada pembangunan sistem pengadaan langsung, peningkatan fasilitas pre-cooling, penyortiran, hingga optimalisasi gudang pendingin.

"Kami ingin agar hasil produksi Indonesia yang melimpah dapat terserap melalui ekspor. Terkait rencana investasi tersebut, pemerintah siap membantu memfasilitasi, termasuk menghubungkan investor dengan mitra usaha yang sesuai,” kata Budi dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (31/7/2026).

Selain itu, satu di antara perwakilan delegasi bisnis Tiongkok, yakni Partner Management ONC Lawyers, Sherman Yan, menyampaikan, delegasi Tiongkok hadir untuk membangun kemitraan jangka panjang yang sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Selain berinvestasi, pelaku usaha Tiongkok ingin mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transfer teknologi, serta peningkatan nilai tambah produk Indonesia agar makin bersaing di pasar internasional.

 

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