Investasi dan Kerja Sama Indonesia-Malaysia Diperkuat

JAKARTA - Investasi dan kerja sama Indonesia-Malaysia diperkuat. Hal ini melalui Selangor International Business Summit (SIBS) ASEAN 2026.

SIBS ASEAN 2026 membuka peluang investasi dan penguatan kerja sama ekonomi antara Selangor (Malaysia) dan Jawa Barat melalui forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor yang berlangsung di Kota Bandung.

Dato Menteri Besar Selangor Dato Sari Amirudin bin Shari mengatakan forum tersebut tidak hanya berfokus pada peluang bisnis, tetapi juga membahas berbagai kerja sama bilateral yang lebih luas.

“Dalam Selangor International Business Summit, salah satu agenda utamanya adalah business matching dan koordinasi melalui lembaga-lembaga seperti Invest Selangor dan berbagai institusi terkait. Karena itu, sektor usaha akan memperoleh manfaat besar dari hubungan yang dibangun melalui forum ini,” kata Dato seperti dikutip, Jakarta, Sabtu (11/6/2026).

Menurut dia, seluruh gagasan yang lahir dalam forum tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama antarmasyarakat, antarlembaga, antarperusahaan, maupun antarpemerintah.

“Salah satu hal menarik dari pertemuan ini adalah gagasan membentuk forum yang konsisten antara Selangor dengan dengan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah yang hadir,” katanya.

Dia berharap forum tersebut dapat menjadi wadah pembahasan berbagai kerja sama bilateral, termasuk pengembangan industri semikonduktor, ketahanan pangan, energi, dan pertahanan.

“Karena itu saya menekankan bahwa kerja sama ini harus melampaui sekadar urusan bisnis. Jika hanya berbicara bisnis, orang akan berpikir soal keuntungan semata. Padahal ada aspek lain yang sama pentingnya, seperti kebudayaan, kedaulatan, keamanan, dan kemakmuran,” kata dia.