MDLA Efisiensi Logistik dengan Mobil Listrik

JAKARTA - Emiten farmasi PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anak PT Anugrah Argon Medica (AAM) memasuki fase dekarbonisasi operasional dengan armada mobil listrik. Hal ini menandai penguatan pendekatan distribusi dari sekadar efisiensi logistik menuju sistem operasional yang lebih rendah emisi dan berkelanjutan.

Dekarbonisasi ini menjadi bagian dari perusahaan terhadap perubahan lanskap industri distribusi yang semakin menuntut efisiensi operasional, menghadapi tekanan biaya energi, serta mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam model bisnis.

Direktur Utama Medela Potentia Juliwaty menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi jangka panjang perusahaan dalam membangun sistem distribusi yang lebih adaptif, efisien dan berkelanjutan.

“Penggunaan kendaraan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kesiapan kami dalam menghadirkan layanan distribusi yang cepat, tepat, dan aman di tengah dinamika kebutuhan pasar. Ini merupakan bagian dari upaya kami mengintegrasikan inovasi secara menyeluruh dalam operasional,” ujarnya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Transformasi ini dibangun secara bertahap dan terintegrasi. Hingga 2025, AAM telah mengoperasikan 106 unit motor listrik di 15 cabang yang tersebar di 13 kota. Pengembangan ke kendaraan roda empat menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat sistem distribusi berbasis efisiensi energi sekaligus memperluas dampak operasional rendah emisi.

Dalam mendukung sistem tersebut, AAM juga terus memperkuat kesiapan operasional melalui optimalisasi rute distribusi, penguatan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Seluruh inisiatif ini dirancang sebagai satu kesatuan sistem yang mendorong efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan.

Perusahaan juga mengimplementasikan pelatihan Eco-Driving bagi pengemudi dan tim operasional guna meningkatkan keselamatan, efisiensi energi, serta konsistensi dalam penerapan praktek distribusi yang bertanggung jawab.