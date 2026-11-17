Anak Usaha ELTY Dapat Pembiayaan Sindikasi BPR

JAKARTA - Anak usaha PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Swasakti Utama (BSU) mendapatkan pembiayaan sindikasi dengan empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Keempat bank daerah yang terlibat dalam konsorsium pembiayaan ini meliputi PT BPR Jatim (Perseroda), PT BPR Kulon Progo (Perseroda), PT BPR Delta Artha (Perseroda), dan PT BPR Palembang.

Dana segar hasil kolaborasi perbankan tersebut dialokasikan untuk mendanai pembangunan proyek hunian premium di jantung Kota Yogyakarta.

Presiden Direktur BSU Resza Adikreshna mengapresiasi dukungan perbankan dalam mendorong realisasi proyek terbaru perusahaan. Dia menilai skema pembiayaan sindikasi ini menjadi katalisator penting bagi ekspansi bisnis perseroan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Dukungan pembiayaan ini akan kami optimalkan untuk mendukung pengembangan Nirwana Villas Malioboro. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan menjadi landasan bagi peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang," ujar Resza dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Resza, pengembangan proyek ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas penetrasi pasar sekaligus memperkuat portofolio properti di wilayah Yogyakarta.

Pengembangan proyek dipercayakan kepada PT Mutiara Masyhur Sejahtera (PT MMS), entitas anak usaha BSU yang sebelumnya mengembangkan kawasan hunian terpadu seluas 111 hektare di Sidoarjo, Jawa Timur.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.