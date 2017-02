\Tak Terpengaruh Pernyataan Yellen, Rupiah Menguat ke Rp13.327\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini bergerak menguat tipis. Rupiah masih betah di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu(15/2/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat tipis 3 poin atau 0,02% ke Rp13.327 per USD. Rupiah pun bergerak di Rp13.323-Rp13.337 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah pagi ini menguat 29 poin atau 0,2 % ke Rp13.297 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.297 per USD hingga Rp13.328 per USD.

Seperti yang diketahui, kurs dolar menguat ke tertinggi tiga minggu terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor menaikkan proyeksi mereka tentang laju kenaikan suku bunga AS yang lebih cepat menyusul pernyataan Ketua Federal Reserve Janet Yellen.

Pernyataan Yellen ini memperkuat komentar terbaru dari para pembuat kebijakan Fed lainnya, yang ingin melihat kecepatan menaikkan suku bunga AS lebih cepat, yang sesuai dengan ekspansi ekonomi saat ini.

"Dia meletakkan dasar untuk tiga kenaikan suku bunga tahun ini," kata Scott Clemons, kepala strategi investasi di Brown Brothers Harriman di New York.