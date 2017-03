\Harga Emas Turun Tertekan Saham AS\

CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange anjlok. Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April turun USD3,9 atau 0,31%, menjadi menetap di USD1.250,00 per ounce.

Permintaan "safe haven" yang terlihat pada awal Minggu ini menurun setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia akan memotong pajak perusahaan dan pribadi untuk warga Amerika.

Pidato mendorong saham di pasar modal AS naik tajam. Indeks Dow Jones Industrial Average AS naik 337,90 poin atau 1,62%. Analis mencatat bahwa ketika ekuitas membukukan kerugian maka logam mulia biasanya naik karena investor mencari tempat yang aman, sebaliknya ketika ekuitas AS membukukan keuntungan maka logam mulia aka turun.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih mahal bagi investor.

Perak untuk pengiriman Mei naik 2 sen, atau 0,11%, menjadi ditutup pada USD18,489 per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun USD12,1 atau 1,17%, menjadi ditutup pada USD1.018,90 per ounce. (kmj)