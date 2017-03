\Harga Minyak Naik Dipicu Kesepakatan Pemotongan Produksi\

NEW YORK- Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi didorong laporan bahwa produsen-produsen minyak utama kemungkinan akan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi yang ditetapkan berakhir pada akhir Juni.

Laporan mengatakan bahwa Kuwait adalah di antara beberapa negara yang mendukung perpanjangan kesepakatan tersebut di antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen-produsen lainnya untuk membatasi produksi.

Para analis mengatakan berita tersebut meredakan kekhawatiran tentang bertahannya kelebihan pasokan minyak global dan mendukung harga minyak lebih tinggi.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, bertambah USD0,84 menjadi menetap di USD50,35 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Mei, naik USD0,54 menjadi ditutup pada USD52,96 per barel di London ICE Futures Exchange