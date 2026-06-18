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Segini Kekayaan Nagita Slavina yang Dikabarkan Jadi Bos Baru Klub Sepak Bola Indonesia 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |21:14 WIB
Segini Kekayaan Nagita Slavina yang Dikabarkan Jadi Bos Baru Klub Sepak Bola Indonesia 
Nagita Slavina (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Segini kekayaan Nagita Slavina yang dikabarkan jadi bos baru klub Sepak Bola Indonesia. Nama Nagita Slavina tengah menjadi sorotan setelah beredar kabar bahwa dirinya akan menjadi pemilik klub sepak bola Persikad Depok. 

Artis sekaligus istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina dikabarkan menjadi pemilik Persikad Depok. Klub kebanggaan warga Depok tersebut saat ini berkiprah di kasta kedua sepak bola nasional, yakni Indonesia Championship.

Isu tersebut mencuat setelah Raffi Ahmad memberikan kode melalui akun Instagram @raffinagita1717.

"Bismillah, Persikad Depok," tulis Raffi. 

Lantas berapa harta kekayaan Nagita Slavina, berikut rangkuman Okezone, Kamis (18/6/2026).

Menilik harta kekayaan suaminya, Raffi Ahmad, dilaporkan mencapai Rp1 triliun. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Desember 2024, Raffi Ahmad memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 1.033.996.390.568 atau Rp1,03 triliun. Ini deretan bisnisnya: 

1. Rans Entertainment

Rans Entertainment adalah rumah produksi multi genre yang menghasilkan berbagai jenis konten, mulai dari musik, film, hingga konten kecantikan dan kuliner. 

 

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