Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Eksekusi Hotel Sultan, Dibangun Ibnu Sutowo Kini Jadi Milik Negara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |13:28 WIB
Eksekusi Hotel Sultan, Dibangun Ibnu Sutowo Kini Jadi Milik Negara
Eksekusi Hotel Sultan, Dibangun Ibnu Sutowo Kini Jadi Milik Negara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan menegaskan, pihaknya telah mencatatkan Hotel Sultan di Jakarta sebagai Barang Milik Negara (BMN). Dia menjelaskan, aset itu telah dilaporkan dan diaudit oleh BPK.

"Kami ingin menegaskan saja dari, kami dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, Barang Milik Negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan dan sudah diaudit oleh BPK," ujar Encep saat ditemui di kawasan GBK, Kamis (18/6/2026).

Encep menyampaikan, pengelolaan aset Hotel Sultan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara.

"Kami akan bekerja sama dengan pengguna barang, dalam hal ini Setneg dan PPKGBK," kata Encep.

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Rakhmadi Afif Kusumo menambahkan, pihaknya akan menjalani PMK untuk memanfaatkan aset tersebut. Dia berkata, pengelolaan aset ditujukan agar masyarakat merasakan manfaatnya.

"Kita wajib secara PPK GBK dan Setneg untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini," terang Rakhmadi.

"Jadi yakinlah bahwa kami bersama masyarakat, kami juga bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik, baik dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan," pungkasnya.

Sekadar informasi, kawasan Hotel Sultan dibangun oleh mantan Dirut Pertamina Ibnu Sutowo. Kini  dikelola oleh putranya, Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/470/3222083/okupansi_hotel-Edpx_large.jpg
Okupansi Hotel Meningkat Usai Ramadan dan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/470/3221784/hotel_sultan-c8XA_large.jpg
Sengketa Panjang Hotel Sultan yang Berujung Eksekusi 18 Juni 2026, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/470/3211258/hotel-TewK_large.jpg
Perluas Investasi, RI Bangun Hotel di Uzbekistan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200752/sektor_pariwisata-ch5x_large.jpg
PHRI Tekankan Sektor Pariwisata Bisa Dongkrak Ekonomi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191978/hotel-WeRV_large.jpg
Liburan Nataru 2025/2026 Masih Berat Topang Okupansi Hotel, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191975/hotel-DMLb_large.jpg
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement