Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rosan Sebut Potensi Hotel Sultan Dirobohkan: Jadi Ikon Baru Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |18:28 WIB
Rosan Sebut Potensi Hotel Sultan Dirobohkan: Jadi Ikon Baru Indonesia
Hotel Sultan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan potensi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, bakal dirobohkan dan menjadi ikon baru Indonesia.

Hal ini diungkapkan Rosan ketika menjawab pertanyaan awak media terkait potensi Hotel Sultan dirobohkan. “Eventually iya, gitu ya (dirobohkan),” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rosan pun menegaskan bahwa Hotel Sultan bakal menjadi ikon baru Indonesia. Menurutnya, kawasan eks Hotel Sultan nantinya akan dikembangkan secara menyeluruh sebagai bagian dari penataan kawasan GBK yang lebih modern dan terintegrasi.

“Ya rencananya itu akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Nanti akan dirubah secara komprehensif, untuk apa? Tidak hanya di daerah GBK ini tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang dari termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektar,” paparnya.

Rosan menjelaskan, pengembangan tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional.

Ia menilai jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. 

Selain jumlah wisatawan, tingkat pengeluaran wisatawan atau average spending di Indonesia juga dinilai masih perlu ditingkatkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/320/3225644/hotel_sultan-1d9Z_large.jpg
5 Fakta Eksekusi Hotel Sultan, dari Sengketa Kembali Jadi Aset Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/470/3225407/hotel_sultan-UCEx_large.jpg
Siapakah Pemilik Hotel Sultan yang Lahannya Dieksekusi? Ini Sosoknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225200/hotel_sultan-mZtq_large.jpg
Hotel Sultan Dikosongkan, Bagaimana Nasib Pekerjanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/470/3225166/hotel_sultan-wVkG_large.jpg
Eksekusi Hotel Sultan, Dibangun Ibnu Sutowo Kini Jadi Milik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/470/3222083/okupansi_hotel-Edpx_large.jpg
Okupansi Hotel Meningkat Usai Ramadan dan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/470/3221784/hotel_sultan-c8XA_large.jpg
Sengketa Panjang Hotel Sultan yang Berujung Eksekusi 18 Juni 2026, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement