\Sambil Dirangkul, CEO AirAsia: Raline Shah Direktur Baru!\

JAKARTA - CEO AirAsia, maskapai penerbangan bertarif rendah asal Malaysia, Tony Fernandes mengunggah fotonya bersama Raline Shah di akun Instagram @tonyfernandes, Senin (7/8/2017).

Foto itu dilengkapi keterangan bahwa sang aktris menjadi direktur baru di AirAsia Indonesia.

"Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah . Smart creative humble . A real coup readying our company for IPO," tulis Tony.

Berbagai komentar warga net membanjiri foto tersebut, ada yang masih penasaran soal kebenaran pernyataan Tony, ada pula yang memberi ucapan selamat serta memuji sang aktris.

Pernyataan itu dibantah manajer Raline Shah, Wisnu Darmawan.

"Itu tidak benar. Tidak ada posisi direktur," kata dia, saat dihubungi.

Yang pasti, saat ini Raline terlibat dalam film laga kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia yang pengambilan gambarnya akan dimulai pada akhir 2017.

Raline Shah bersama CEO AirAsia, Tony Fernandes. (instagram/tonyfernandes)