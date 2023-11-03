Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Induk AirAsia Bakal Listing di Nasdaq, Ini Bocoran Tony Fernandes

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:10 WIB
Induk AirAsia Bakal Listing di Nasdaq, Ini Bocoran Tony Fernandes
Induk AirAsia Segera Melantai di Bursa Saham AS. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Induk AirAsia, Capital A Berhad segera mencatatkan saham di bursa Nasdaq Amerika Serikat. Langkah ini diambil melalui skema merger dengan perusahaan cangkang atau special purpose acquisition company (SPAC).

Rencana tersebut telah dihitamputihkan melalui penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Capital A Bhd dengan Aetherium Acquisition Corp, sebuah korporasi cangkang yang terdaftar di Nasdaq.

Sesuai ketentuan LOI, Capital A akan melepas seluruh modal saham ditempatkan di Capital A International, untuk selanjutnya dibeli seluruhnya oleh Aetherium, sehingga menghasilkan entitas baru, Capital A International.

Nilai indikatif transaksi ini mencapai USD1 miliar, sebagaimana tercantum dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (2/11/2023).

Setelah selesai penggabungan bisnis maka grup akan memiliki eksposur ke pasar modal AS melalui NASDAQ. Ini dipercaya dapat menggaet investor skala global sebagai alternatif pendanaan berbiaya murah di salah satu bursa terbesar dunia tersebut.

Selanjutnya, Capital A International akan mengakuisisi 100 persen merek AirAsia, pemilik terdaftar untuk brand AirAsia, dan perusahaan penyewaaan pesawat yang dimiliki Capital A.

"Yang pertama kali akan masuk ke pasar publik adalah Capital A International, Kami mengambil langkah pertama untuk menjelajahi luar wilayah asat kami, yakni ASEAN," kata CEO Capital A, Tony Fernandes.

