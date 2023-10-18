Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh! Bos AirAsia Pimpin Rapat Telanjang Dada Sambil Pijat: Saya Cinta Budaya Indonesia

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:06 WIB
Heboh! Bos AirAsia Pimpin Rapat Telanjang Dada Sambil Pijat: Saya Cinta Budaya Indonesia
Tony Fernandes Dikritik Usai Dipijat Tanpa Baju. (Foto: okezone.com/BBC)
JAKARTA - Bos AirAsia Tony Fernandes dikritik usai posting foto sedang dipijat tanpa mengenakan baju. Hal ini dilakukan saar rapat manajemen AirAsia.

Kendati demikian, postingan tersebut sudah dihapus. Menurut Tony, yang dilakukan dalam foto tersebut sebagai salah satu cara mencintai budaya Indonesia yakni dipijat.

“Saya harus mencintai budaya Indonesia dan AirAsia sehingga saya bisa dipijat dan melakukan rapat manajemen,” tulis Tony, dikutip dari BBC.com, Rabu (18/10/2023).

AirAsia pun telah dihubungi untuk memberikan komentar terkait foto Tony Fernandes yang sedang dipijat tersebut.

Di mana foto tersebut jadi viral di media sosial, dan banyak pengguna yang mengkritik keputusan Fernandes untuk mengunggahnya.

"Tidak pantas dan tidak masuk akal," kata netizen.

"Tidak profesional," tulis komentar lainnya.

Namun, sebagian lainnya tidak begitu kritis dan mengatakan bahwa ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana seharusnya bekerja dari rumah.

Fernandes, 59, dijuluki sebagai jawaban Malaysia terhadap Richard Branson.

