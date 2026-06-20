Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Dipicu Gangguan 2 Pembangkit Besar

Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Dipicu Gangguan 2 Pembangkit Besar (Foto: Freepik)

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengungkap penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Hal ini dipicu gangguan 2 pembangkit besar.

PLN memberlakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa akibat merosotnya pasokan daya dalam sistem kelistrikan interkoneksi.

Langkah ini terpaksa diambil menyusul adanya kendala teknis operasional serta gangguan mendadak pada dua unit pembangkit listrik berkapasitas besar, yang mengakibatkan penurunan kemampuan pasokan energi secara signifikan.

"Untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi Trianto dalam keterangan.

Kendati menghadapi defisit daya, manajemen memastikan bahwa seluruh unit teknis di lapangan tengah dikerahkan untuk meminimalkan durasi pemadaman di area terdampak. Upaya pembatasan beban ini juga diklaim berjalan secara terukur dengan tetap memprioritaskan kestabilan jaringan interkoneksi secara keseluruhan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan," ujarnya.