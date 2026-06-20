Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Dipicu Gangguan 2 Pembangkit Besar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |05:09 WIB
Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Dipicu Gangguan 2 Pembangkit Besar
Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Dipicu Gangguan 2 Pembangkit Besar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengungkap penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Hal ini dipicu gangguan 2 pembangkit besar.

PLN memberlakukan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa akibat merosotnya pasokan daya dalam sistem kelistrikan interkoneksi. 

Langkah ini terpaksa diambil menyusul adanya kendala teknis operasional serta gangguan mendadak pada dua unit pembangkit listrik berkapasitas besar, yang mengakibatkan penurunan kemampuan pasokan energi secara signifikan.

"Untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi Trianto dalam keterangan.

Kendati menghadapi defisit daya, manajemen memastikan bahwa seluruh unit teknis di lapangan tengah dikerahkan untuk meminimalkan durasi pemadaman di area terdampak. Upaya pembatasan beban ini juga diklaim berjalan secara terukur dengan tetap memprioritaskan kestabilan jaringan interkoneksi secara keseluruhan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225491/lampu-vKeS_large.png
Cara Cek Jadwal Pemadaman Listrik PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225476/biomassa-QLYq_large.jpg
PLN EPI Targetkan Serap 10 Juta Ton Biomassa pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225384/pemadaman-36uP_large.png
Pemadaman Listrik di Pulau Jawa, PLN Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/278/3225309/pt_pln-x5m0_large.jpg
RUPS PLN Rombak Jajaran Direksi, Berikut Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224081/listrik_pln-o1Wg_large.jpg
PLN Minta Maaf soal Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/320/3223079/pln-ji9r_large.jpg
Pupuk Indonesia dan PLN Pangkas Anak Usaha, Ini Bocorannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement