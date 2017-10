JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah pun berhasil turun dari level Rp13.600 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate menguat 26 poin atau 0,19% menjadi Rp13.583 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah, berada dalam rentang Rp13.566-Rp13.592 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 35 poin atau 0,26% menjadi Rp13.578 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.568 per USD hingga Rp13.613 per USD.

Dolar AS masih menguat seiring dengan nilai tukar euro dibuka melemah di level terendah tiga bulanan, lantaran karena keputusan Bank Sentral Eropa untuk memperpanjang stimulusnya.

Indeks dolar AS menguat tipis, setelah dua hari berturut-turut mengalami lonjakan dibantu oleh data GDP AS yang optimistis. Perekonomian AS tumbuh pada tingkat tahunan 3% dari bulan Juli sampai September, menunjukkan ketahanan setelah badai baru-baru ini.

Investor sekarang fokus pada penunjukan siapa pemimpin The Federal Reserve menggantikan Janet Yellen, dengan spekulasi bahwa Ketua Fed Jerome Powell adalah kandidat yang paling disukai.

