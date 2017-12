JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan Jumat (7/12/2017) pagi. Tercatat, Rupiah masih nyaman di level Rp13.500-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate melemah 3 poin atau 0,02% menjadi Rp13.557 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.554-Rp13.560 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 4 poin atau 0,03% menjadi Rp13.554 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.548 per USD hingga Rp13.558 per USD.

Baca Juga: Dapat Kabar Gembira, Dolar AS Langsung Menguat

Sebelumnya, kurs dolar AS naik tipis terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena investor optimis dengan program reformasi pajak Amerika Serikat.

Para analis mengatakan sepertinya hanya masalah waktu sebelum rancangan undang-undang akhir mencapai Presiden Donald Trump untuk mendapatkan persetujuan akhir, meskipun Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki perbedaan dalam rancangan undang-undang pajak tersebut.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08 persen menjadi 93,684 pada akhir perdagangan.

Baca Juga: Tak Banyak Bergerak, Rupiah Mixed ke Rp13.525/USD

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1783 dolar AS dari 1,1794 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3474 dolar AS dari 1,3376 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun ke 0,7518 dolar AS dari 0,7562 dolar AS.

Dolar AS dibeli 113,01 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,26 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat menjadi 0,9934 franc Swiss dari 0,9902 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,2851 dolar Kanada dari 1,2797 dolar Kanada.

(dni)