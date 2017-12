JAKARTA - Kenaikan harga Bitcoin mencapai USD14.000 telah membuat banyak investor koin digital tersebut gembira. Namun, yang paling dapat tersenyum lebar adalah si kembar Winklevoss.

Keduanya mendapatkan nama setelah main di film "The Social Network", yang menggambarkan pertarungan mereka dengan Mark Zuckerberg atas penciptaan dan kepemilikan Facebook.

Gugatan pada Facebook tersebut dilakukan, lantaran mereka mendirikan ConnectU (awalnya HarvardConnection), sebuah situs jejaring sosial yang diluncurkan pada tanggal 21 Mei 2004, yang didirikan oleh mahasiswa Harvard Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss, dan Divya Narendra pada bulan Desember 2002.

Pengguna bisa menambahkan orang sebagai teman, mengirimi mereka pesan, dan memperbarui profil pribadi mereka untuk memberi tahu teman tentang diri mereka sendiri. Pengguna ditempatkan di jaringan berdasarkan nama domain yang terkait dengan alamat email yang mereka gunakan untuk pendaftaran.

Facebook pun diklaim telah mengambil ide ini, dan menuntut Mark Zuckerberg. Mereka akhirnya memenangi gugatan, dan Facebook membayar mereka USD65 juta.

Si kembar Winklevoss lahir di Southampton, New York, dan dibesarkan di Greenwich, Connecticut. Mereka lahir dari Howard Edward Winklevoss, Jr, seorang profesor ilmu aktuaria di Wharton School of the University of Pennsylvania.

Howard Winklevoss adalah seorang akademisi, pengusaha dan aktuaris Amerika, yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam ilmu aktuaria, asuransi dan keuangan. Dia adalah lulusan, pasca sarjana dan dokter di bidang Matematika, dan merupakan pendiri Winklevoss Technologies dan Winklevoss Consultants, yang memiliki kekayaan mencapai USD200 juta.

Kedua anakanya pergi ke Greenwich Country Day School sebelum menghadiri Sekolah Brunswick untuk sekolah menengah atas. Mereka menunjukkan kegemaran untuk klasik di sekolah menengah atas, belajar bahasa Latin dan bahasa Yunani kuno.

Mereka kemudian mendaftarkan diri di Harvard University pada 2000 untuk studi sarjana mereka di mana mereka mengambil jurusan ekonomi. Empat tahun kemudian, mereka lulus dari Universitas Harvard di bidang Ekonomi. Pada tahun 2010, Winklevoss menerima gelar Master of Business Administration dari Saïd Business School di University dari Oxford.

Pada tahun 2009, mereka memulai studi bisnis pascasarjana di Saïd Business School di University of Oxford dan menyelesaikan gelar MBA di tahun 2010.

Selain itu, keduanya juga mewakili Amerika Serikat pada Olimpiade 2008 di Beijing, China. Namun, bukan hal itu yang menjadikan mereka kaya. Tetaoi karena perusahaan Math Based Asset Services LLC.

Mereka merupakan perusahaan pertama yang mengajukan diri untuk mengelola dana pertukaran berbasis bitcoin yang disebut Winklevoss Bitcoin Trust pada 2013.

Saat itu, mereka menghasilkan USD1,5 juta dana bibit BitInstant, prosesor pembayaran bitcoin. Sayangnya, pada bulan Januari 2014, Charlie Shrem, CEO BitInstant, ditangkap dan didakwa melakukan pencucian uang terkait penyelidikan pasar gelap di Jalan Sutra.

Namun, si kembar Winklevoss mengatakan bahwa mereka adalah investor pasif di perusahaan tersebut. Akhirnya, si kembar pun memutuskan untuk meluncurkan Winkdex, sebuah indeks keuangan yang melacak harga bitcoin. Indeks tersebut menggunakan data dari tujuh bursa, ditimbang berdasarkan volume perdagangan harian setiap bursa.

Pada bulan Maret 2014, diumumkan bahwa si kembar telah membeli saham di pesawat American Virgin Galactic Branson menggunakan keuntungan yang mereka dapatkan dari bitcoin. Pada Oktober 2015, Gemini, mata uang digital setara Bitcoin yang mereka luncurkan, mendapat persetujuan untuk masuk di New York State Department of Financial Services. Pertukaran ditujukan pada pengguna pemula dan trader profesional.

Winkdex menggunakan formula eksklusif untuk menciptakan harga campuran untuk Bitcoin dalam dolar A.S. Menurut situs Windex, dihitung dengan mencampur harga perdagangan untuk tiga besar (volume) Bursa Bitcoin yang memenuhi syarat selama periode dua jam sebelumnya. Ini volume-bobot transaksi tersebut secara proporsional.

Menjadi miliarder lewat Bitcoin, mereka pun mulai rajin clubbing di SoHo, datang ke Fashion Week dan naik kereta bawah tanah oleh paparazzi Inggris. Pada Desember, si kembar, yang tinggal di Los Angeles dan New York, menjadi tuan rumah penggalangan dana high-profile di rumah sebesar 8.000 kaki persegi di Hollywood Hills untuk kandidat walikota Los Angeles Demokrat Eric Garcetti.

Di New York, mereka telah mendukung Daniel L. Squadron, Senator Negara Bagian New York yang mewakili sepotong Brooklyn dan Lower Manhattan, sebagai tawaran potensial untuk advokat publik.

