JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat dalam kurun waktu 18 Desember-24 Desember 2017 minat masyarakat terhadap BBM berkualitas semakin meningkat mencapai lebih dari 10%. Peningkatan ini terlihat dari tingginya minat pada BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Dexlite.

"Kepedulian konsumen terhadap BBM berkualitas dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat mengonsumsi BBM nonsubsidi berkualitas seperti Pertalite, Pertamax, dan Dexlite yang semakin meningkat," ujar Corporate Secretary Pertamina Adiatma dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/12/207).

Ia menjelaskan bahwa rata-rata penyaluran BBM non subsidi jenis Pertalite mengalami lonjakan signifikan mencapai sekitar 49 ribu Kilo Liter (kl) per hari atau meningkat 43% dibandingkan periode 2016. Jika dibandingkan konsumsi rata-rata pada kondisi normal di tahun 2017 yang berada pada kisaran 45 ribu kl per hari, maka penyaluran Pertalite selama periode 18-24 Desember 2017 mengalami kenaikan 9%.

Sedangkan rata-rata penyaluran BBM nonsubsidi jenis Pertamax mencapai lebih dari 17 ribu kl per hari atau meningkat sekitar 20% dari periode 2016. Apabila dibandingkan konsumsi rata-rata pada kondisi normal sekitar 16 ribu kl per hari, maka penyaluran Pertamax selama periode ini mengalami kenaikan lebih dari 9%.

Lanjutnya, Pertamina Dex juga diminati konsumen pengguna kendaraan bermesin disel. BBM non subsidi jenis Pertamina Dex ini rata-rata penyalurannya mencapai lebih dari 570 KL per hari atau meningkat sekitar 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Jika dibandingkan kondisi normal yang berada pada kisaran 531 kiloliter per hari, maka penyaluran Pertamina Dex selama periode 18-24 Desember 2017 mengalami kenaikan 8,7%," ujarnya.

Kemudian rata-rata penyaluran BBM non subsidi jenis Dexlite menembus angka 1.900 KL per hari atau sekitar 156,1% dibandingkan tahun lalu. Jika dibandingkan dengan kondisi normal yang berada pada kisaran 1.600 KL per hari, maka penyaluran Dexlite selama periode 18-24 Desember 2017 mengalami kenaikan sekitar 17%.

"Lonjakan yang sangat signifikan terjadi untuk BBM non subsidi jenis Dexlite. Kami akan terus melayani kebutuhan BBM masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru hingga masa Satgas (satuan tugas Natal 2017 dan Tahun Baru 2018) ini berakhir pada tanggal 8 Januari 2018," pungkas Adiatma.

