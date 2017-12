JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) optimis untuk terus memperbaiki kinerja secara berangsur. Hal ini dilakukan dengan menambah produksi baja gulungan panas (Hot Rolled Coil/HRC) dengan membangun pabrik baja lembaran panas (Hot Strip Mill/HSM) ke-dua yang rencananya selesai tahun 2019. Nantinya, HSM ditargetkan akan menambah 1,5 juta ton produksi HRC menjadi 3,9 juta ton per tahun.

Langkah ekspansi perseoran ini dikatakan Direktur Utama KRAS Mas Wigrantoro Roes Setiyadi didorong tren positif kenaikan harga baja sejak dua tahun terakhir. Selain itu, di dorong juga dengan pertumbuhan permintaan baja nasional yang mencapai 12,7 juta ton di tahun 2016 dan adanya gap suplai baja domestik dan impor yang mencapai 6,9 juta ton di tahun yang sama.

"Harga baja terus mengalami penurunan sejak 2011 hingga 2015. Saat ini harga HRC CFR (cost and freight) domestik di Desember 2017 sudah mencapai USD562 per metrik ton (mt) naik tajam 260% dari bulan Desember 2015 yang hanya mencapai USD216 per mt," jelas Wigrantoro saat Paparan Publik di Gedung BEI, Rabu (27/12/2017).

Ia memaparkan, kenaikan harga baja ini dipicu oleh meningkatnya permintaan baja di China yang disebabkan oleh factor restocking dan menguatnya permintaan baja untuk sektor perumahan. Rencana pemerintah China untuk mengurangi produksi baja 100-150 juta ton dalam lima tahun ke depan juga turut memberikan sentimen positif bagi penguatan harga baja global. Di sisi lain tingkat permintaan HRC juga mengalami peningkatan sebesar 6,6% year on year (yoy) menjadi 4,4 juta ton selama periode Januari-Desember 2017.

Selain itu, melalui dua perusahaan patungan (Joint Venture) yakni PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS) dan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) akan memproduksi kebutuhan pangsa pasar baja dengan berkapasitas 500.000 ton per tahun. KNSS beroperasi untuk memenuhi kebutuhan plat baja pangsa pasar otomotif, sedangkan KOS beroperasi untuk memenuhi pasar baja konstruksi.

Tidak hanya itu, melalui kerja sama operasi dengan Sango dari Jepang, KRAS juga meningkatkan kemampuan produksi batang kawat (wire rod) agar dapat menyuplai produk wire rod ke sektor otomotif sebesar 40.000 ton per tahun.

"Melalui kerja sama ini KRAS akan meningkatkan produksi wire rod menjadi 400.000 ton dari yang sebelumnya mencapai 350.000 ton per tahun," pungkasnya.

