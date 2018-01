SUDAH tutup tahun, apakah kamu memiliki resolusi memiliki rumah di tahun baru? Memiliki rumah sendiri masih menjadi impian banyak orang yang menginginkan kehidupan lebih mapan dan stabil. Rumah, apakah itu berbentuk rumah tapak (landed house), apartemen atau rusunami, adalah salah satu kebutuhan pokok setiap orang, selain makanan dan pakaian.

Namun, memiliki rumah bukan hal yang mudah. Maklum, harga rumah terbilang mahal. Kenaikan harga rumah setiap tahun pun cukup kencang. Di Indonesia, harga rumah bisa naik di atas 20% hanya dalam setahun. Pertumbuhan harga rumah jauh lebih kencang dibandingkan rata-rata kenaikan gaji atau penghasilan.

Itulah mengapa kemudian opsi menyicil pembelian rumah menjadi jalan keluar yang paling logis. Saat ini untuk pembelian rumah, para pengembang memberikan banyak opsi selain membeli tunai atau cash keras. Antara lain, pembayaran tunai bertahap mulai dari 12 bulan bahkan ada yang sampai 60 bulan, serta ada pula yang memberikan opsi pembelian properti dengan memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR).

Dengan KPR, pembeli rumah akan diuntungkan dari beberapa hal. Pertama, pembeli rumah hanya perlu menyiapkan dana uang muka yang nilainya bervariasi tergantung kebijakan bank. Rata-rata bank mensyaratkan uang muka sekitar 30% dari nilai pinjaman. Namun, ada banyak pula bank yang memberikan syarat uang muka KPR mulai 5%-10% saja.

Kedua, melalui KPR, kamu bisa mengatur beban cicilan pembelian rumah sesuai kemampuan penghasilan bulanan kamu. Idealnya, beban cicilan utang yang bisa ditanggung seseorang maksimal sebesar 30%-35% dari nilai penghasilan rutin. Dengan memanfaatkan KPR, kamu bisa menyesuaikan beban cicilan dengan kondisi keuangan. Caranya antara melalui pemilihan bunga KPR yang rendah ataupun tenor masa cicilan yang lebih lama.

Dengan asumsi di masa mendatang, nilai penghasilan kamu meningkat seiring inflasi, beban cicilan KPR berpeluang lebih ringan. Sebagai gambaran, bila kini penghasilan kamu sekitar Rp 5 juta per bulan, maka beban cicilan yang bisa kamu tanggung maksimal Rp 1,5 juta per bulan. Nilai penghasilan tersebut besar kemungkinan akan terus meningkat sehingga beban cicilan KPR pun bisa terasa lebih ringan. Itu dengan asumsi tidak ada lonjakan bunga KPR. Inilah mengapa memilih skema KPR yang tepat menjadi salah satu kunci dari strategi membeli rumah dengan harga terbaik.

Ketiga, nilai rumah hampir selalu naik. Selama tidak ada krisis hebat, jarang sekali terjadi penurunan harga properti, termasuk harga rumah. Ini hal yang masuk akal mengingat pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tanah dan rumah terus bertambah, sedangkan ketersediaan lahan tempat mendirikan rumah cenderung semakin terbatas. Ketidakimbangan dua sisi supply dan demand ini melahirkan tren pertumbuhan harga yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan menimbang hal tersebut, boleh disebut bahwa kredit pemilikan rumah tergolong sebagai kredit produktif mengingat nilai aset yang terus meningkat.

Nah, bagi kamu yang berencana memiliki rumah tahun depan, banyak kabar gembira yang datang jelang tutup tahun 2017. Bank-bank penyedia KPR berlomba menawarkan promo KPR yang menarik untuk kita pertimbangkan. Penasaran? Yuk, melihat satu per satu penawaran promo KPR bank berikut ini:

1. Promo KPR BCA

Bank milik Grup Djarum, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), tengah getol memberikan promo KPR yang menarik, yaitu KPR bunga fixed 7% per tahun selama 3 tahun dan cap 8% per tahun selama 3 tahun. Bunga fixed atau bunga tetap berarti, bunga KPR yang ditanggung oleh nasabah akan tetap sebesar itu selama 3 tahun. Sedangkan cap berarti, setelah periode masa bunga tetap berakhir, bunga KPR akan mengikuti bunga pasar tapi dibatasi maksimal sebesar 8% per tahun selama 3 tahun.

Promo KPR BCA ini berakhir pada 31 Desember 2017. Jadi, bila kamu ingin memiliki rumah tahun 2018, segera urus pengajuan KPR sekarang juga. O, ya, dengan promo KPR BCA ini, berarti selama 6 tahun cicilan kamu bisa memperkirakan berapa beban cicilan yang dapat kamu tanggung. BCA membatasi minimal tenor KPR adalah selama 8 tahun.

Selain promo bunga, BCA juga memberikan diskon provisi sampai 50%. Bukan cuma itu, untuk mendapatkan promo KPR ini, nasabah tidak perlu menempatkan dana ditahan di rekening BCA mereka. Menarik, ya?

Selain promo KPR tersebut, BCA juga menyediakan jenis promo KPR lain yang juga bisa kamu timbang. Antara lain 8,75% fixed rate selama 1 tahun dan sisa masa cicilan dikenakan bunga mengambang, lalu bunga KPR 8,5% fixed selama 3 tahun, promo bunga fixed 9% per tahun selama 5 tahun, ada juga pilihan 8,25% fixed rate selama 3 tahun dan cap 10% selama 2 tahun.

Untuk beberapa proyek perumahan, BCA bahkan memberikan promo KPR dengan bunga 6,5% per tahun selama 5 tahun! Misalnya untuk proyek perumahan Citra Maja Raya yang dikembangkan oleh pengembang besar Ciputra.

2. Promo KPR BTN

Bank spesialis perumahan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tengah merayakan hari ulang tahun ke-41. Untuk itu, BTN menawarkan promo bunga KPR fixed setahun 4,1% saja! Bukan cuma itu, promo KPR yang berlaku sampai Januari 2018 ini, juga memberikan tambahan benefit berupa bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi dan bebas biaya appraisal internal untuk plafon pinjaman KPR di bawah Rp 5 miliar.

Ada sekitar 41 pengembang yang turut serta mengikuti program promo KPR BTN ini, antara lain, RISCON GROUP, Padina Apartment, Mustika Land, Mahjri Restu Arsy, MGM Propertindo, Pikko Group, Akasa Pure Living – BSD, Patra Jasa Land, Grand Depok City, Ristia Group/ Poris , ASTON Ciloto Puncak, Orchard Garden, Adhi Persada Properti, Kalmar, Kopelland, Purinusa, Wika Realty, Adhi Karya – LRT City, Sentul City, GapuraPrima, Sinarmas, Citra Raya, dan lain-lain.

3. Promo KPR BNI

Bank pelat merah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), juga tak mau kalah menebar promo KPR. Buat kamu yang tengah mencari fasilitas pembiayaan rumah untuk pembelian ataupun untuk renovasi, kamu bisa menimbang tawaran dari BNI ini.

Tawaran bunga KPR BNI cukup menarik yaitu:

Bunga 7.10% p.a efektif fixed 2 tahun.

Bunga 8.00% p.a efektif fixed 3 tahun.

Bunga 8.40% p.a efektif fixed 4 tahun.

Bunga 8.75% p.a efektif fixed 5 tahun.

Pilihan tenor atau jangka waktu cicilan KPR hingga 25 tahun. Promo KPR ini berlaku untuk pembelian properti baru atau bekas, pembangunan, renovasi, refinancing, top up, take over dan BNI Griya Multiguna.

4. Promo KPR CIMB Niaga

Bank yang lekat dengan warna merah ini menebar promo KPR akhir tahun dengan tawaran cukup menarik. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), memberikan promo bunga KPR fixed 6,15% per tahun selama 3 tahun untuk pembelian rumah baru di pengembang tertentu. Lalu, ada juga promo bunga KPR fixed 6,5% per tahun selama 5 tahun untuk pembelian rumah baru di pengembang tertentu pula.

Selanjutnya, ada promo bunga KPR fixed 6,25% per tahun selama 3 tahun untuk pembelian rumah baru di partner pengembang, rumah second atau take over. Lalu, promo bunga KPR fixed 6,75% selama 5 tahun, promo bunga KPR 7,5% per tahun fixed selama 3 tahun untuk refinancing, top up atau renovasi rumah. Terakhir, promo bunga KPR fixed 8,5% per tahun selama 5 tahun untuk KPR refinancing, top up atau renovasi.

5. Promo KPR BII Maybank Indonesia

Bank Maybank Indonesia juga tengah gencar menggelar promo KPR dan pembiayaan rumah syariah iB, berlaku untuk aplikasi masuk paling lambat 31 Desember 2017 dan serta pengikatan/pencairan kredit atau pembiayaan paling lambat 31 Januari 2018.

Apa saja promonya? Berdasarkan informasi dari Maybank Indonesia, ada beberapa jenis promo KPR antara lain:

Bunga fixed 6,7% hingga 6,95% per tahun (tergantung tingkat risiko nasabah KPR berdasarkan penilaian Maybank Indonesia) selama 3 tahun, minimal cicilan 10 tahun.

Bunga fixed 6,8% hingga 7,05% per tahun selama 5 tahun, minimal cicilan 10 tahun.

Bunga fixed 10% hingga 10,25% per tahun selama 10 tahun

Bunga setelah masa fixed rate berakhir adalah tingkat bunga BI (SDBI) 12 Bulan rata-rata 1 bulan terakhir/SBIS 12 Bulan + 5.00%. Jadi, misalnya SDBI 12 bulan rata-rata 1 bulan terakhir sebesar 5%, maka bunga floating KPR Maybank Indonesia setelah masa bunga tetap berakhir adalah 10% per tahun.

Untuk pembiayaan properti secara syariah, antara lain, SDBI 12 bulan rata-rata satu bulan terakhir plus 3% dan SDBI 12 bulan rata-rata satu bulan terakhir plus 3,25%.





6. Promo KPR Permata Bank

Bank Permata juga tengah menggeber penawaran promo KPR bunga murah melalui produk PermataKPR Bijak dan PermataKPR iB Bijak. Bunga yang ditawarkan cukup murah, yaitu 6,75% fix 3 tahun dan selanjutnya floating rate sebesar bunga SDBI 12 bulan + 4,75% sepanjang tenor.

Nah, itulah beberapa penawaran promo KPR dari bank yang bisa kamu pertimbangkan untuk membantu pembelian rumah idaman. Selamat berburu rumah!