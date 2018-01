TOKYO - Pasar saham Asia turun dari rekor tertinggi mereka karena turunnya harga minyak dan komoditas. Sementara mata uang digital jatuh pada kekhawatiran peraturan yang lebih ketat.

Indeks MSCI, terluas di Asia-Pasifik di luar Jepang, turun 0,1% dari rekor tertinggi karena saham sektor sumber daya turun, setelah minyak dan komoditas lainnya menyerah pada aksi ambil untung setelah kenaikan baru-baru ini. Sementara Nikkei Jepang, N225 turun 0,7% dari puncaknya yang mencapai 26 tahun di hari sebelumnya.

Wall Street menghentikan reli, dipimpin oleh penurunan 1,2% persediaan energi .SPNY serta kelemahan General Electric (GE.N). Konglomerat AS mengangkat prospek lebih dari USD11 miliar biaya dari portofolio asuransi perawatan jangka panjang dan undang-undang perpajakan AS yang baru.

Indeks volatilitas Cboe. VIX, yang mengukur ekspektasi investor terhadap perubahan harga di saham AS, naik ke level tertinggi satu bulan di 11,66 dari tingkat rendah yang terlihat dekat awal bulan ini. Pasar saham global telah rally sejak awal tahun ini karena prospek pertumbuhan global yang kuat dan peningkatan pendapatan di AS dan di tempat lain.

Indikator MSCI yang paling luas di pasar saham dunia .MIWD00000PUS naik 0,3% ke rekor tertinggi pada hari Selasa, memperpanjang kenaikannya sejauh bulan ini menjadi 4,2%.

Harga minyak turun dari level tertinggi tiga tahun karena pedagang membukukan keuntungan, namun permintaan yang sehat didukung harga mendekati USD70 per barel, tingkat yang tidak terlihat sejak kemerosotan pasar pada tahun 2014.

Harga telah didorong oleh penurunan produksi minyak di negara-negara OPEC dan Rusia, dan permintaan di tengah pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kontrak berjangka minyak mentah AS diperdagangkan pada USD63,88 per barel setelah mencapai puncak Desember 2014 sebesar USD64,89 per barel.

