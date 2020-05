JAKARTA - Bursa saham Asia begerak bervariasi (mixed) pada perdagangan Rabu waktu setempat ditopang kenaikan harga minyak dunia.

Melansir CNBC, Jakarta, Rabu (6/5/2020), indeks saham acuan Korea Selatan, Kospi naik 1,16% pada awal perdagangan karena saham produsen mobil Hyundai Motor melonjak lebih dari 2%. Indeks Kosdaq juga naik 1,44%.

Sementara, indeks saham acuan di Australia, S&P/ASX 200 turun 0,37%. Pasar saham di Jepang dan Thailand ditutup karena libur.

Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia ex-Jepang diperdagangkan 0,06% lebih tinggi.

Di sisi data ekonomi, data penjualan ritel Maret Australia akan keluar sekitar pukul 09:30 waktu setempat.

Sedangkan, bursa saham Amerika Serikat naik dua hari berturut-turut karena investor bertaruh pada ekonomi AS setelah dibuka kembali dari lockdown.

Dow Jones Industrial Average ditutup 133,33 poin lebih tinggi menjadi ditutup pada 23.883,09 sementara S&P 500 naik 0,9% untuk mengakhiri hari perdagangannya di 2.868,44. Nasdaq Composite naik 1,1% menjadi ditutup pada 8.809,12.

Harga minyak lebih tinggi di pagi hari jam perdagangan Asia. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent naik 0,48% menjadi USD31,12 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga naik 1,02% menjadi USD24,81 per barel.

