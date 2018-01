JAKARTA - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) juga menjadi pilihan Analis senior Binaartha Securities Reza Priyambada dari saham-saham second liner.

Pertimbangannya dari kabar perseroan dalam waktu dekat bakal merilis instrumen surat utang berjangka menengah atau medium term notes (MTN) senilai Rp450 miliar.

Penandatanganan perjanjian penerbitannya sudah dilakukan pada 15 Desember lalu.

Sebelumnya Direktur sekaligus Corporate Secretary Indah Kiat Pulp & Paper Heri Santoso dalam siaran pers beberapa waktu lalu mengatakan, surat utang itu nanti bakal digunakan untuk refinancing utang dan mencukupi modal kerja serta belanja modal perusahaan.

Dipilihnya MTN sebagai sumber pendanaan eks ternal perusahaan dikarenakan waktu pencairannya yang relatif le bih cepat ketimbang pinjaman bank. Mengacu pada laporan keuangan perusahaan per 30 September 2017, penerbitan MTN ini hanya mencapai 0,0013% dari nilai ekuitas per usa ha an yang sebesar Rp41,79 triliun.

Perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai arranger dalam aksi kor porasi tersebut. Lebih lanjut dirinya mengatakan, MTN ini berjangka waktu 2 tahun dengan tingkat suku bunga tetap 10,25%. Sementara bertindak sebagai agen pemantau adalah Bank BNI. (Hafid Fuad)

(dni)