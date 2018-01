NEW YORK - Bursa saham Wall Street ditutup bervariasi pada Kamis (Jumat pagi WIB), dengan indeks Dow berakhir di rekor tertinggi, karena para investor mempertimbangkan laporan laba beberapa perusahaan.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 140,67 poin atau 0,54% menjadi berakhir di 26.392,79 poin, dan indeks S&P 500 meningkat 1,71 poin atau 0,06% menjadi ditutup di 2.839,25 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 3,89 poin atau 0,05% menjadi 7.411,16 poin.

Baca juga: Wall Street Ditutup Mixed Usai Mencetak Rekor Tertinggi

Perusahaan peralatan konstruksi AS, Caterpillar, mengatakan bahwa perolehan labanya pada kuartal keempat tahun lalu yang disesuaikan mencapai USD2,16 per saham, melampaui ekspektasi pasar sebesar USD1,77 per saham.

Saham Caterpillar naik 4% dalam perdagangan pre-market sebelum turun 0,41% pada akhir perdagangan.

Selanjutnya, perusahaan manufaktur AS, 3M juga melaporkan laba dan pendapatannya yang melampaui ekspektasi pasar. Saham perusahaan naik 1,89% dan ditutup pada USD252,36 per saham.

Baca juga: Wall Street Melaju, Sambut Musim Laporan Keuangan

Hingga Kamis 25 Januari 2018, 77% dari perusahaan-perusahaan komponen S&P 500 telah melaporkan bahwa laba mereka melampaui ekspektasi, sementara 79% dari perusahaan tersebut telah mengalahkan perkiraan penjualan, menurut perusahaan informasi keuangan AS FactSet.

(dni)