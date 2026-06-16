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Harga Emas Pegadaian Hari Ini 16 Juni, dari Antam, UBS hingga Galeri24

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |10:45 WIB
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 16 Juni, dari Antam, UBS hingga Galeri24
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas bergerak variatif untuk ketiga jenis emas batangan yang dijual yaitu Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian pada hari ini  pada Selasa (16/6/2026).

Dimulai dari harga emas Antam yang dibanderol Rp 2.839.000 per satu gram. Seturut itu, harga emas Galeri24 dipatok sebesar Rp 2.718.000 per satu gram. Harga emas UBS di angka Rp 2.737.000 per satu gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Dan pada emas Antam, hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Perlu diingat, transaksi penjualan kembali emas tunduk pada PMK No 34/PMK.10/2017, di mana transaksi di atas Rp 10 juta akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (dengan NPWP) atau 3% (tanpa NPWP) yang dipotong langsung dari total nilai buyback.

 

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