NEW YORK - Wall Street tampak melemah setelah beberapa kali cetak rekor pada awal tahun 2018. Hal ini dikarenakn investor menanti laporan keuangan emiten-emiten di bursa AS.

Terlihat, cenderung mengalami penurunan adalah penurunan Apple (AAPL.O) 0,76% dalam perdagangan perdana setelah Nikkei melaporkan bahwa Apple menurunkan produksi untuk iPhone X menjadi hanya setengahnya. Apple akan melaporkan hasilnya akhir pekan ini.

Pertemuan dua hari Federal Reserve dimulai pada hari Selasa. Dan sementara tidak ada kenaikan suku bunga yang diharapkan, pernyataan terakhir Gubernur Fed Janet Yellen akan diteliti untuk petunjuk mengenai jalur kenaikan suku bunga di masa depan.

Selain Apple, kelas berat Alphabet (GOOGL.O), Facebook (FB.O), Microsoft (MSFT.O) dan Amazon (AMZN.O) akan melaporkan hasilnya minggu ini, seperti juga komponen Dow Pfizer (PFE.N) dan DowDuPont (DWDP.N).

"Hasil yang akan datang harus memberikan bukti lebih lanjut tentang musim laporan pendapatan yang kuat," Peter Cardillo, kepala ekonom pasar First Standard Financial di New York.

"Keyakinan investor tetap kuat dan sepertinya akan menguat. Namun, jumlah uang yang dituangkan ke dalam saham adalah satu alasan lagi untuk lebih berhati-hati dari sebelumnya. "

Dow Jones turun 40 poin atau 0,15% dengan 47.228 kontrak berpindah tangan.

S & P 500 turun 6,25 poin atau 0,22% dengan 180.289 kontrak diperdagangkan.

Nasdaq 100 turun 15,25 poin atau 0,22% pada volume 50.122 kontrak.

Melihat pergerakan saham-saham, Lockheed Martin (LMT.N) naik 3,2% pada perdagangan perdana setelah pemasok senjata memperkirakan pendapatan 2018 yang lebih tinggi.

Dr Pepper Snapple Group (DPS.N) melonjak 38,7 persen setelah pembuat K-cup Keurig Green Mountain mengatakan akan membeli pembuat soda tersebut.

Avon Products (AVP.N) naik 12,8 persen setelah kelompok pemegang saham meminta pembuat kosmetik untuk mengeksplorasi alternatif strategi, termasuk kemungkinan penjualan.

(rzy)