JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Rupiah kembali dekati level Rp13.500-an per USD.

Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 47 poin atau 0,35% menjadi Rp13.499 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.483-Rp13.505 per USD.

Samuel Sekuritas mengatakan, dalam risetnya, dolar kemungkinan bergerak menguat terhadap beberapa mata uang kuat dunia lainya setelah rilis data tenaga kerja AS yang menguat. Kenaikan tersebut mendorong spekulasi bahwa tingkat suku bunga di AS naik lebih cepat.

"Di sisi lain Rupiah kemungkinan juga melemah sebagai dampak naiknya imbal hasil obligasi di AS. Rupiah di pasar spot diperkirakan bergerak di rentang Rp13.450 per USD-Rp13.500 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 45 poin atau 0,33% menjadi Rp13.493 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.446 per USD hingga Rp13.500 per USD.

Pelemahan Rupiah juga dialami pada Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 72,14 poin atau 1,09% di 6.556,68.

