TANGERANG - PT Angkasa Pura (AP) II akan melakukan revitalisasi terhadap terminal 1 dan 2 yang ada di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan fasilitas dan kapasitas di bandara tersebut.

Presiden Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, pihaknya menargetkan proses revitalisasi di terminal 1 dan 2 tersebut akan dimulai paling lambat pada triwulan keempat 2018 mendatang.

Baca Juga: Pembangunan Runway Ketiga Bandara Soekarno Hatta Rampung 2019

"Nanti, kita menunggu perpindahan layanan internasional di terminal 2 ke terminal 3 paling lambat April. Sehingga, terminal 2 akan difungsikan untuk layanan terminal domestik dan umroh," ujar Awal, Senin (5/1/2018).

Meski demikian, Awal memastikan revitalisasi tersebut tidak akan mengganggu proses penerbangan yang ada di Bandara Soekarno Hatta. "Ya ini akan bertahap pelaksananya, jadi aktivitas penerbangan tidak terganggu," kata Awal.

Baca Juga: Bandara Soekarno Hatta Diprediksi Over Capacity di 2025

Sementara itu, Direktur Teknik dan Operasi Angkas Pura II Djoko Murjatmodjo menjelaskan, pada proses revitalisasi tersebut ada sejumlah fasilitas yang ditingkatkan, yakni salah satunya perluasan ruang tunggu. Nantinya, masing-masing terminal akan dapat menampung sebanyak 18 juta penumpang.

"Jadi, jumlahnya diperbanyak, ruang cek in diperluas, kemudian penggunaannya tidak dedicated per ruang tunggu tapi common use, jadi bisa boarding di pintu di mana saja jadi tinggal diatur operasionalnya sehingga kapasitas naik," tuturnya.

Baca Juga: Naik 8%, Bandara Soetta Kedatangan 63 Juta Penumpang di 2017

Hingga saat ini, proses revitalisasi yang diperkirakan memakan dana sebesar Rp. 1 triliun per terminal tersebut masih dalam proses lelang tender. "Nilainya belum tau karena masih tender, ya sekitar Rp. 1 triliun. Itu untuk satu terminal," tandasnya.

(kmj)