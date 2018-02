JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya menguat pada perdagangan hari ini, meskipun dolar AS menguat pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB)

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia mencatat Rupiah menguat 8 poin atau 0,06% menjadi Rp13.532 per USD. Adapun pergerakan Rupiah hari ini, bergerak di kisaran Rp13.527-Rp13.549 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 20 poin atau 0,15% menjadi Rp13.528 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.523 per USD hingga Rp13.550 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS mengupas kenaikan yang dibuat di awal sesi setelah saham-saham AS ditutup menguat pada perdagangan berfluktasi pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB).

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,04% menjadi 89,590 pada pukul 15.00 waktu setempat (20.00 GMT).

Para analis mengatakan dolar AS mengembalikan kembali keuntungan karena para investor berhenti menumpuk dolar dalam perdagangan penghindaran risiko. Perdagangan Selasa 6 Februari 2018 berada di sisi yang lebih tipis karena investor mengakses apa yang bisa terjadi selanjutnya.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke USD1,2391 dari USD1,2400 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke USD1,3958 dari USD1,4001 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7887 dari USD0,7901.

(dni)