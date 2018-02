NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor menunggu lelang surat utang pemerintah AS dalam jumlah besar minggu ini.

Dengan tidak adanya data utama yang dirilis, pasar berfokus pada pasokan utang baru senilai USD250 miliar oleh Departemen Keuangan AS minggu ini, yang dimulai pada Selasa 20 Februari 2018 waktu setempat ketika USD179 miliar surat utang pemerintah berjangka waktu dua tahun dilelang.

Para analis mengatakan pelelangan tersebut akan menjadi ukuran utama selera investor internasional terhadap aset-aset Amerika Serikat.

Greenback telah mendapat tekanan sejak awal 2017, karena para investor khawatir bahwa rencana Trump untuk pengeluaran pemerintah yang besar akan membengkakan defisit.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,58% menjadi 89,717 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2337 dari USD1,2408 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3988 dari USD1,4005 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7879 dari USD0,7911.

Dolar AS dibeli 107,29 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,56 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9359 franc Swiss dari 0,9291 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,2642 dolar Kanada dari 1,2563 dolar Kanada.

