NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir pekan ini. Penguatan ini ditopang oleh saham-saham sektor teknologi yang bergerak positif.

Sentimen positif juga datang dari bank sentral AS yang menyebut perekonomian masih bergerak datar walau tidak ada ancaman yang serius.  "Hal ini membuat tingkat suku bunga obligasi negara menjadi turun, dan positif bagi pasar saham, minimal secara jangka pendek," kata investment strategist dari Baird, Willie Delwiche, dilansir dari Reuters, Sabtu (24/2/2017).

Investor menduga the Fed akan menaikan tingkat suku bunga acuannya sebanyak tiga kali pada tahun ini. Rapat the Fed berikutnya akan digelar pada Maret, di mana rapat ini akan menjadi rapat perdana bagi Gubernur the Fed yang baru, Jerome Powell.

Powell juga akan memberikan pernyataan pertamanya pada Selasa waktu setempat. Pada hari itu, dia juga akan berbicara di depan anggota senat.

Pada akhir perdagangan akhir pekan ini, indeks Dow Jones naik 247,51 poin atau 1,39% menjadi 25.309,99. Sementara S&P 500 naik 43,34 poin atau 1,6% menjadi 2.747,3 dan Nasdaq naik 127,3 poin atau 1,77 persen menjadi 7.337,39.

Di sisi lain, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,16% menjadi 89,874 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2298 dari USD1,2332 pada sesi sebelumnya.

Untuk pound Inggris meningkat menjadi USD1,3969 dari USD1,3958 pada sesi sebelumnya. Sementara dolar Australia turun menjadi USD0,7835 dari USD0,7846 .

(wdi)