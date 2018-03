JAKARTA - Indonesia akan melakukan pembicaraan terkait dengan perundingan kerja sama Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dalam Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-24 dan pertemuan menteri terkait lainnya, di Singapura pada 28 Februari-3 Maret 2018.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa dalam 24thASEAN Economic Ministers Retreat (AEM Retreat) tersebut beberapa isu yang akan dibahas antara lain adalah Implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dalam memperdalam integrasi ekonomi kawasan.

"Selain itu, persiapan pertemuan konsultasi AEM dengan EU Trade Commissioner, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Baca juga: China-Singapura Percepat Perundingan RCEP, Ini Untungnya!

Pertemuan yang bertajuk Resilient and Innovative ini akan dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng Kiang. Enggartiasto mengatakan bahwa akan dibahas pula usulan capaian ekonomi prioritas yang diusung Singapura sebagai Ketua ASEAN 2018.

Rangkaian pertemuan AEM selama di Singapura kali ini meliputi AEM Retreat ke-24, AEM-European Union Trade Commisioner Consultations ke-16, Ministerial Panel ASEAN-European Union Business Summit ke-6, dan Inter-sessional Regional Comprehensive Economic Partnership Ministerial Meeting ke-4.

Selain itu, beberapa pertemuan bilateral dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Jepang, India, Chairman of EU-ASEAN Business Council, dan EU Trade Commissioner.

Baca juga: Mantap! RECP Bakal Kembangkan Pasar UKM

Sebelumnya telah digelar terlebih dahulu Preparatory Senior Economic Officials Meeting (Prep-SEOM) yang didahului dengan SEOM Working Dinner.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas dan menetapkan kegiatan yang akan disampaikan kepada Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN dalam forum AEM Retreat ke24 dan pertemuan Menteri Terkait Lainnya.

Beberapa isu yang akan dibahas dalam Prep-SEOM adalah perkembangan integrasi ASEAN khususnya di bidang jasa, perkembangan perundingan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), dan persiapan konsultasi antara Menteri Ekonomi ASEAN dan EU Trade Commissioner.

Selain itu, terdapat juga pertemuan yang membahas perkembangan penandatanganan ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA), ASEAN-Hong Kong Investment Agreement (AHKIA), dan Mutual Recognition Agreement on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff.

(dni)