NEW YORK - Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena jumlah rig pengeboran minyak AS turun untuk pertama kalinya dalam tujuh pekan terakhir.

Jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS mengalami penurunan sebanyak empat rig menjadi total 796 rig minggu ini, mengakhiri kenaikan beruntun selama enam minggu, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya pada Jumat (9/3/2018).

Para pedagang juga didorong oleh rencana pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), yang dapat mengurangi ketegangan geopolitik dan mendukung permintaan minyak.

Trump pada Kamis (8/3/2018) sepakat untuk bertemu Kim pada Mei atas undangan Kim. Trump bisa menjadi presiden AS pertama yang duduk bertemu dengan pemimpin tertinggi DPRK, yang menurut pengamat akan menjadi langkah besar untuk menyelesaikan masalah nuklir Semenanjung Korea.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April meningkat 1,92 dolar AS menjadi menetap di 62,04 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Mei bertambah 1,88 dolar AS menjadi ditutup pada 65,49 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

