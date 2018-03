JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat, seiring dengan pelemahan mata uang Paman Sam tersebut. Dolar AS masih berada di bawah tekanan, meskipun data tenaga kerja menunjukkan kinerja yang positif.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada peradagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 2 poin atau 0,01% menjadi Rp13.763 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pagi ini, berada di kisaran Rp13.754-Rp13.764 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 8 poin atau 0,06% ke Rp13.757 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.753 per USD hingga Rp13.765 per USD.

Sekadar informasi, kurs dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena para investor terus mempertimbangkan data ketenagakerjaan terbaru dari negara tersebut. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,22% menjadi 89,899 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,2336 dari USD1,2313 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3906 dari USD1,3848 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7877 dari USD0,7847.

Dolar AS dibeli 106,37 yen Jepang, lebih rendah dari 106,79 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga turun menjadi 0,9466 franc Swiss dari 0,9510 franc Swiss, dan melemah menjadi 1,2828 dolar Kanada dari 1,2833 dolar Kanada.

