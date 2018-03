JAKARTA - Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo berpendapat bahwa Bank Indonesia (BI) masih bisa mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate di level 4,25% melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada esok hari.

Meskipun, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) diyakini bakal menaikkan suku bunga acuan melalui Federal Open Market Committee (FOMC) yang juga berlangsung esok hari waktu setempat. Pasalnya, Kartika menilai pasar sudah lebih siap untuk kenaikan suku bunga The Fed sesuai ekspektasi pasar.

"BI Rate saya rasa harusnya BI mempertahankan, kalau kita lihat perubahan kebijakan di AS mungkin beberapa waktu lalu agak sedikit berguncang di market, tapi sekarang semakin jelas perubahan kebijakannya. Mereka sudah expect peningkatan the fed," jelas Kartika di Plaza Mandiri, Rabu (21/3/2018).

Apalagi, lanjutnya, fundamental perekonomian Indonesia masih dalam kondisi prima. Tercermin dari data ekonomi makro yang sesuai dengan target pemerintah. "Indonesia tahun ini inflasi rendah, sehingga real interest rate kita masih lumayan," imbuh dia.

Dengan kondisi tersebut, maka Kartika meyakini seharusnya bank sentral masih dapat mempertahankan BI 7 Day Repo Rate. "Nanti mungkin kalau Fed Rate sudah naik tiga kali mungkin baru mesti ada penyesuaian lagi," pungkas dia.

(mrt)