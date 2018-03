JAKARTA - Perkuat modal, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp1 triliun. Masa penawaran umum obligasi ini dilakukan pada 27-29 Maret 2018. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam prospektusnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, obligasi berkelanjutan II Wom Finance tahap IV ini akan diterbitkan tanpa warkat. Sebanyak Rp769 miliar dari nilai obligasi, dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan ditawarkan dalam tiga seri. Seri A memiliki jumlah pokok Rp612 miliar. Bunga obligasi seri A adalah 6,85% per tahun. Jangka waktu obligasi ini adalah 370 hari calendar.

Selanjutnya, seri B memiliki jumlah pokok Rp55 miliar. Bunga seri B adalah 7,50% per tahun. Jangka waktu yang ditetapkan adalah 2 tahun. Obligasi seri C diterbitkan dengan jumlah pokok Rp102 miliar. Bunga obligasi seri C adalah sebesar 8,15% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Ketiga seri obligasi ini akan dibayarkan penuh sebesar 100% saat tanggal jatuh tempo.

Sisanya, sebanyak-banyaknya Rp231 miliar dari jumlah pokok obligasi akan dijamin secarakesanggupan terbaik (best effort). Manajemen bilang, bunga obligasi akan dibayarkan tiap 3 bulan sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi. Adapun pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018. Untuk obligasi seri A, pembayaran bunga terakhir dilakukan 14 April 2019. Pembayaran bunga terakhir untuk seri B dan C masing-masing pada 4 April 2020 dan 4 April 2021. Perserian mengungkapkan, obligasi ini mendapat peringkat AA- (double A minus).

(ris)