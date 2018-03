JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas melakukan peluncuran acara Indonesia Development Forum (IDF) yang akan berlangsung pada Juli 2018 di Jakarta. IDF merupakan acara kerja sama Indonesia dengan pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan, IDF 2018 akan mengusung tema Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago yang merupakan kelanjutan dari IDF 2017 yang bertema Fighting Inequality for Better Growth. Selain itu, pada IDF 2018 ini juga sekaligus Peluncuran Callfor Paper IDF 2018.

"Acara ini melanjutkan tema tahun Ialu. Pada tahun 2018 ini kita akan memhahas bagaimana mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, mengingat banyak hal yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam setahun terakhir ini," ungkapnya di Gedung Bappenas, Kamis (22/3/2018).

Bambang menjelaskan, IDF merupakan wadah untuk memberikan solusi Iangsung bagi pemerintah Indonesia untuk menurunkan disparitas antar daerah, yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo saat ini. Di mana dalam dua tahun terakhir, rasio disparitas sudah cenderung mengalami penurunan.

Menurutnya, pada 2017, rasio gini Indonesia berada pada level 0,393, dan pada 2018 ditargetkan turun meniadi 0,380. Dalam RPJMN 2015-2019, rasio ketimpangan ditargetkan mencapai 0,35 pada 2019. Melalui IDF 2018, pemerintah berharap mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan fakta yang sesuai dari seluruh pemangku kepentingan sebagai masukan bagi penyusunan RPJMN 2020-2024 mendatang.

"Kami ingin mencari terobosan baru dari para ahli dan akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri, mengenai kemiskinan dan disparitas yang telah diuji di komunitas, sehingga menjadi pembelajaran dan insipirasi bagi daerah lain," jelasnya.

Lanjutnya, dalam menghadapi tantangan perekonomian global, pemerintah selalu terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Perencanaan dan pengawasan yang ketat terhadap program prioritas serta pelibatan pemangku kepentingan yang Iebih luas diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan inklusif daya saing dan SDM berkualitas.

"Presiden Jokowi terus mendorong pembangunan infrastruktur sebagai salah satu Iangkah pemerataan ekonomi, khususnya di daerah Timur. Kita harus mulai menyesuaikan struktur ekonomi regional yang dapat meniawab masalah disparitasi," tukasnya.

