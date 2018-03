NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat, Wall Street anjlok pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat akibat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor atas produk China senilai USD60 miliar.

Langkah Trump ini membuat tiga indeks utama Wall Street mengalami penurunan persentase terbesar dakam 6 minggu lalu.

Melansir Reuters, Jumat (23/3/2018), indeks Dow Jones Industrial Average turun 724,42 poin, atau 2,93% menjadi 23.957,89, indeks S&P 500 turun 68,24 poin, atau 2,52% menjadi 2.643,69, dan indeks Nasdaq Composite turun 178,61 poin atau 2,43% menjadi 7.166,68.

Trump yang melakukan menandatangani memorandum tarif impor atas produk-produk China hingga USD60 miliar memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap perekonomian global.

Akan tetapi, China diberi kesempatan untuk menanggapi sebelum kebijakan pengenaan bea masuk itu diimplementasikan sehingga mengurangi risiko balas dendam dari China.

“Terlalu banyak sentimen negatif saat ini,” kata Manajer Portofolio di Amundi Pioneer Asset Management John Carey.

Sejumlah saham perusahaan besar turun, seperti Boeing Co turun 5,2%, Caterpillar Inc turun 5,7% dan 3M Co kehilangan 4,7%. Ketiganya merupakan hambatan terbesar pada Dow Jones Industrial Average.

(dni)