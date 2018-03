JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita hari ini kembali melakukan rapat kordinasi bersama dengan para asosiasi hingga pelaku usaha. Adapun pembahasan mengenai menjaga stabilisasi harga pangan menjelang Lebaran 2018.

Mendag mengatakan, pertemuan ini merupakan finalisasi rapat penetapan harga bahan pokok dan ketersediaan stok. Di mana untuk empat bahan pokok dipastikan akan sesuai dengan Harga Acuan Tertinggi (HET).

"Kami sudah sepakati berbagai hal, pertama sejak awal bulan ini semua komoditas pasokan bapok (bahan pokok) sudah dimintakan tersebar di berbagai daerah sesuai potensi kebutuhan perkiraan masa lalu dengan begitu tidak perlu knawatir persoalan distribusi," ungkapnya di Kemendag, Rabu (28/3/2018).

Untuk masalah distribusi ini, pihaknya akan berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar bisa mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan pasokan ke daerah-daerah.

"Nanti jelang hari H, segera kita bahas dengan kemenhub dan Polri. Tapi sejak jauh haru sudah dipersiapkan produksi dan distribusi ke gudang di daerah. Aprindo juga sudah siapkan ditribution center di daerah. Itu sangat membantu," jelasnya.

Sementara itu, kesepakatan kedua adalah mengenai harga bahan pokok yang sudah ditetapkan HET nya harus semua mengimplemntasikannya di bulan depan. Adapun bahan pokok yang telah ditetapkan HET nya adalah, Daging beku Rp80.000 per kilogram, Minyak Goreng RpRp11.000 per kilogram, gula pasir Rp12.500 per kilogram dan beras yang harganya sesuai dengan daerah masing-masing.

"Kita komoditas yang sudah ditetapkan HET nya, sudah harus mengikuti harga itu, paling lambat, pada 1 April. Tapi itu sudah harus tersedia beras medium dengan patokan HET. Untuk itu, semua pedagangan beras di pasar wajib jual beras medium sesuai HET di wilayah masing masing," jelasnya.

Selain itu, Enggar menyatakan ada juga pembahasan mengenai bahan pokok lainnya seperti, telur dan daging ayam serta bawang dan cabai. Pembahasan dilakukan Enggar bersama dengan para pelaku usaha dan dipastikana akan aman dan harga tetap stabil.

"Daging dan telur ayam, dua komoditas itu harga bawah dan atas harus dijaga karena supply berlebih. Lalu ada bawang, terigu, cabai," tukasnya.

