NEW YORK – Forbes merilis daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia tahun ini dalam tajuk Forbes 2018 Global 2000 List.

Untuk pertama kalinya sejak 2015, perusahaan China dan Amerika Serikat (AS) berbagi posisi yang sama dalam daftar 10 perusahaan terbesar meskipun jumlah perusahaan AS yang masuk daftar lebih banyak daripada China. Negeri Tirai Bambu tersebut menyumbang 291 perusahaan sementara perusahaan AS mencapai 560 dalam daftar tersebut.

Secara keseluruhan, nilai penjualan perusahaan yang tergabung dalam daftar tersebut mencapai USD39,1 triliun, laba USD3,2 triliun, aset USD189 triliun, dan nilai kapitalisasi pasar USD56,8 triliun. Seluruh indikator tersebut rata-rata tumbuh dua digit dengan laba tumbuh 28%.

Selama enam tahun berturut-turut, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) dan China Construction Bank menempati posisi pertama dan kedua. Di bawah kedua perusahaan itu, ada J.P. Morgan Chase dan Berkshire Hathaway di posisi ketiga dan keempat.

Dari sepuluh perusahaan terbesar, sembilan di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan, seperti bank, investasi, dan asuransi. Hanya Apple saja masuk dalam daftar 10 perusahaan terbesar yang bukan perusahaan jasa keuangan.

Berikut 10 perusahaan terbesar di dunia versi Forbes:

1. ICBC (China)

Penjualan: USD165,3 miliar

Laba: USD43,7 miliar

Aset: USD4.210,9 miliar

Nilai pasar: USD311 miliar

2. Construction Bank (China)

Penjualan: USD143,2 miliar

Laba: USD37,2 miliar

Aset: USD3,631,6 miliar

Nilai pasar: USD261,2 miliar

3. J.P. Morgan Chase (AS)

Penjualan: USD118,2 miliar

Laba: USD26,5 miliar

Aset: USD2.609,8 miliar

Nilai pasar: USD387,7 miliar

4. Berkshire Hathaway (AS)

Penjualan: USD235,2 miliar

Laba: USD39,7 miliar

Aset: USD702,7 miliar

Nilai pasar: USD491,9 miliar

5. Agricultural Bank of China (China)

Penjualan: USD129,3 miliar

Laba: USD28,6 miliar

Aset: USD3.439,3 miliar

Nilai pasar: USD184,1 miliar

6. Bank of America (AS)

Penjualan: USD103 miliar

Laba: USD20,3 miliar

Aset: USD2.328,5 miliar

Nilai pasar: USD313,5 miliar

7. Wells Fargo (AS)

Penjualan: USD102,1 miliar

Laba: USD21,7 miliar

Aset: USD1.915,4 miliar

Nilai pasar: USD265,3 miliar

8. Apple (AS)

Penjualan: USD247,5 miliar

Laba: USD53,3 miliar

Aset: USD367,5 miliar

Nilai pasar: USD 926,9 miliar

9. Bank of China (China)

Penjualan: USD118,2 miliar

Laba: USD26,4 miliar

Aset: USD3.204,2 miliar

Nilai pasar: USD158,6 miliar

10. Ping An Insurance Group (China)

Penjualan: USD141,6 miliar

Laba: USD13,9 miliar

Aset: USD1.066,4 miliar

Nilai pasar: USD181,4 miliar

(Rahmat Fiansyah)

(kmj)