HOME FINANCE HOT ISSUE

Epson Umumkan Pergantian Presiden Direktur

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |15:12 WIB
Epson Umumkan Pergantian Presiden Direktur
Epson Umumkan Pergantian Presiden Direktur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Epson mengumumkan pergantian direksi baru yang telah disepakati dalam rapat dewan direksi. Perubahan direktur perwakilan dan pengangkatan presiden baru yang akan berlaku efektif pada 1 April 2025.

Epson menunjuk Yasunori Ogawa sebagai Chairman and Director. Sebelumnya Yasunori Ogawa menjabat sebagai President and Representative Director, Chief Executive Officer.

Kemudian, Epson menunjuk Junkichi Yoshida sebagai President and Representative Director, Chief Executive Officer yang sebelumnya menjabat sebagai Director, Executive Officer Chief Operating Officer, Printing Solutions Division, demikian dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

Epson memiliki aspirasi untuk mencapai keberlanjutan dan memperkaya masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam visi perusahaan Epson 25 Renewed. Oleh karena itu, bisnis Epson berfokus pada penyelesaian masalah sosial melalui filosofi inovasi yang efisien, ringkas, dan presisi.

Tahun fiskal 2025 merupakan tahun terakhir dari visi Epson 25 Renewed, sekaligus periode di mana Epson akan merampungkan perumusan visi strategis perusahaan berikutnya untuk mendorong pertumbuhan di masa depan.

Penting bagi perusahaan untuk secara konsisten menjalankan rencana bagi generasi berikutnya serta mengembangkan produk-produk inovatif dan teknologi pendukungnya dengan cepat, baik di area pertumbuhan maupun bidang baru.

Perubahan kepemimpinan ini, yang telah dipertimbangkan oleh Komite Nominasi Direksi dan disetujui oleh Dewan Direksi, bertujuan untuk mempercepat pembangunan fondasi manajemen yang kokoh guna meningkatkan nilai perusahaan. Kepemimpinan baru ini akan bertanggung jawab atas keseluruhan proses mulai dari perumusan visi perusahaan berikutnya hingga pelaksanaan strategi-strateginya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

