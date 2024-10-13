12 Contoh Cara Menjawab Kontribusi yang Diberikan untuk Perusahaan

JAKARTA - 12 contoh cara menjawab kontribusi yang diberikan untuk perusahaan. Kontribusi perusahaan adalah salah satu pertanyaan tersulit yang membuat para pelamar kerja bingung untuk menjawabnya.

Salah menjawab pertanyaan, nama pelamar bisa saja dicoret dari daftar calon terpilih. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya pelamar mengetahui cara menjawab pertanyaan kontribusi yang diberikan untuk perusahaan.

Berikut adalah 12 contoh cara menjawab pertanyaan rekruter mengenai pertanyaan “kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan”, yang dirangkum Okezone, Minggu (13/10/2024):

1. Berkomitmen untuk Memajukan Perusahaan

"Di perusahaan sebelumnya, saya mengelola tugas-tugas di posisi ini (sebutkan nama posisi) secara mandiri dan berhasil meningkatkan performa hingga 100%. Hal tersebut membuat saya dinobatkan sebagai karyawan terbaik selama tiga bulan berturut-turut. Saya memiliki cara khusus dalam menyelesaikan pekerjaan, dan cara ini akan saya terapkan di perusahaan ini untuk mencapai peningkatan hasil yang lebih signifikan dibandingkan pencapaian saya sebelumnya," katanya.