Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

12 Contoh Cara Menjawab Kontribusi yang Diberikan untuk Perusahaan

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |12:08 WIB
12 Contoh Cara Menjawab Kontribusi yang Diberikan untuk Perusahaan
Cara Jawab Kontribusi di Perusahaan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - 12 contoh cara menjawab kontribusi yang diberikan untuk perusahaan. Kontribusi perusahaan adalah salah satu pertanyaan tersulit yang membuat para pelamar kerja bingung untuk menjawabnya.

Salah menjawab pertanyaan, nama pelamar bisa saja dicoret dari daftar calon terpilih. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya pelamar mengetahui cara menjawab pertanyaan kontribusi yang diberikan untuk perusahaan.

Berikut adalah 12 contoh cara menjawab pertanyaan rekruter mengenai pertanyaan “kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan”, yang dirangkum Okezone, Minggu (13/10/2024):

1. Berkomitmen untuk Memajukan Perusahaan

"Di perusahaan sebelumnya, saya mengelola tugas-tugas di posisi ini (sebutkan nama posisi) secara mandiri dan berhasil meningkatkan performa hingga 100%. Hal tersebut membuat saya dinobatkan sebagai karyawan terbaik selama tiga bulan berturut-turut. Saya memiliki cara khusus dalam menyelesaikan pekerjaan, dan cara ini akan saya terapkan di perusahaan ini untuk mencapai peningkatan hasil yang lebih signifikan dibandingkan pencapaian saya sebelumnya," katanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/320/3116816/epson-ueEQ_large.jpg
Epson Umumkan Pergantian Presiden Direktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/320/2902685/5-teknologi-buatan-israel-yang-tanpa-sadar-kita-pakai-sehari-hari-N7nPWyEsUP.jpeg
5 Teknologi Buatan Israel yang Tanpa Sadar Kita Pakai Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/320/2882426/perusahaan-alat-berat-dari-china-banyak-ekspansi-ke-ri-ini-penjelasan-trakindo-6gXMlceZsd.jpg
Perusahaan Alat Berat dari China Banyak Ekspansi ke RI, Ini Penjelasan Trakindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/455/2882028/intip-kecanggihan-ban-masa-depan-untuk-kendaraan-terbang-PRDzpbZLHw.jpg
Intip Kecanggihan Ban Masa Depan untuk Kendaraan Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/320/2881394/canggih-ban-ini-dibuat-dari-campuran-sekam-kedelai-hingga-jagung-iBbfF7Va7n.jpg
Canggih, Ban Ini Dibuat dari Campuran Sekam, Kedelai hingga Jagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/455/2873645/ternyata-ini-perusahaan-milik-sakti-wahyu-trenggono-HOd8UWT9h4.jpg
Ternyata Ini Perusahaan Milik Sakti Wahyu Trenggono
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement