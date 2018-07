JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sore ini mengalami sedikit perbaikan. Rupiah pada perdagangan sore ini masih bertahan di level Rp14.363 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (4/7/2018) pukul 16.59 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 34 poin atau 0,24% ke level Rp14.363 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.327 per USD-Rp14.370 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah naik 28 poin atau 0,19% menjadi Rp14.347 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.305 per USD hingga Rp14.365 per USD.

Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira menilai, gejolak mata uang Garuda terjadi karena lambatnya respons Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. Seharusnya, dengan perubahan dinamika, BI dan pemerintah segera menyikapinya.

"Perang dagang, kenaikan Fed rate sejak tahun 2015 sudah bisa terbaca tapi antisipasinya baru dilakukan tahun 2018 dengan naikan bunga acuan 100 bps di dua bulan terakhir (Mei-Juni)," tuturnya saat dihubungi Okezone.

Selain itu, Bhima juga melihat pemerintah lambat, di mana seharusnya membuat mitigasi berupa insentif pajak untuk sektor penguat devisa seperti ekspor dan pariwisata. Namun, hal tersebut ternyata juga belum dilakukan.

"Akibatnya kondisi fundamental ekonomi semakin jatuh. Data data ekonomi seperti defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan melebar," tuturnya.

(kmj)