JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus bergerak menguat. Meski menguat, Rupiah masih di level Rp14.600-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (28/8/2018) pukul 08.55 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.615 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.607 per USD-Rp14.615 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah menguat 8 poin atau 0,05% menjadi Rp14.607 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.578 per USD hingga Rp14.615 per USD.

Seperti yang diberitakan Okezone, kurs dolar AS mengalami penurunan terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), ketika Amerika Serikat dan Meksiko mencapai kesepakatan perdagangan.

Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Meksiko yang akan membuka jalan untuk merombak Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Senin 27 Agustus 2018.

"Kami akan menyebut itu perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Meksiko," kata Trump dalam sebuah acara di ruang Oval Gedung Putih dengan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,39% menjadi 94,7780 pada akhir perdagangan.

