JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) menguat. Pagi ini rupiah berada di level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (20/9/2018) pukul 09.10 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 32 poin atau 0,22% ke level Rp14.843 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.820 per USD-Rp14.850per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah menguat 35 poin atau 0,24% menjadi Rp14.835 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.810 per USD hingga Rp14.870 per USD.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah secara bersama-sama akan terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), di antaranya dengan melakukan intervensi secara terukur.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, depresiasi rupiah terhadap dolar AS di sebabkan oleh faktor eksternal. Hal ini dampak dari ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Berikut ini fakta-fakta BI intervensi terukur:

1. Penguatan mata uang dolar AS juga turut memengaruhi negara berkembang lainnya. “Mudah-mudahan tekanannya tidak terlalu besar karena salah satu risiko yang kita lihat itu sebagai risiko eksternal,” kata Dody kepada sejumlah media di Jakarta kemarin.

2. Bank Indonesia akan terus berada di pasar serta melakukan intervensi secara terukur, baik di pasar valuta asing maupun melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) di pasar sekunder. Di sisi lain, pemerintah juga siap menjaga stabilitas rupiah.

(Feb)

(rhs)